شكرا لقرائتكم خبر عن إينو لـ تايم سبورت: فايلر أعاد الثقة لجماهير الأهلى.. وغياب رمضان لن يؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز إينو، نجم الأهلى السابق، أن التتويج ببطولة الدورى الممتاز هدف النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لكونها البطولة "المحببة" لدى الجماهير، وفقا لقوله.

وأضاف معتز إينو، فى تصريحات لبرنامج تايم لايف على قناة تايم سبورت، أنه قبل قدوم فايلر لتولى المهمة الفنية للأهلى لم تكن هناك ثقة كافية فى الأداء ونتيجة المباريات، ولكن بعد تولى فايلر اختفلت الأمور، قائلاً، "إذا سألت الجماهير فالجميع لديه ثقة فى اللاعبين والمدرب فى ظل تطور الأداء والمستوى بشكل ملحوظ".

وعن غياب رمضان صبحى عن مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى، أكد إينو أنه رغم تأثيره فى مباريات الفريق، إلا أن لاعبى الأهلى المتواجدين قادرون على تعويض غيابه، مضيفا، "الأهلى نادٍ كبير ويعتمد على كل لاعبيه وليس تشكيلا محددا، والأندية الكبرى يكون جميع اللاعبين جاهزون فى أى وقت لتعويض الإصابات والغيابات".

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد القاهرة.