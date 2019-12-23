شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهاجم الإسماعيلى بمحمد طلعت والجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة الاسماعيلي، والتي تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامى، أحمد الشيمى، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، وسيف الجزيرى.

وفى المقابل أعلن أدهم السلحدار، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل الدراويش الذى يواجه المقاولون وجاء كالتالى: محمد مجدى، محمود البدرى، محمد هاشم، محمد مجدى، أحمد أيمن، محمد الشامى، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي، طارق همام، شيلونجو

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف.



الاسماعيلي