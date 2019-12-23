شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب ملايين الأهلاوية مباراة الفريق اليوم مع الاتحاد السكندرى ، لأنها تُمثل صراعاً على قمة الدورى، حيث يحتل المارد الأحمر "حامل لقب البطولة" قمة الترتيب يليه الاتحاد زعيم الثغر الذى يقدم عروضا ونتائج جيدة للغاية هذا الموسم.

فى السطور التالية، نلقى الضوء على العديد من المعلومات والتساؤلات الخاصة بلقاء الليلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى..

س: ما هو ترتيب الأهلى والاتحاد السكندرى فى جدول الدورى قبل لقاء الليلة؟

ج: الأهلى يتصدر المسابقة بـ21 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان.

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى؟

ج: تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

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س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري؟

ج: تنقل قناتا "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى على الهواء مباشرة، مع وجود استوديو تحليلى قبل وبعد المباراة.

س: وماذا عن طاقم تحكيم مباراة الاهلى والاتحاد السكندري؟

يُدير لقاء الليلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

س: هل استعاد الأهلى بعض لاعبيه المُصابين؟ وماذا عن الغائبين؟

ج: الأهلى يستعيد أكثر من لاعب فى مباراة اليوم، أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحى الذى غاب عن لقاء الإسماعيلى الأخير بالدورى وحسمه الأهلى بهدف نظيف، فيما يتواصل غياب رامى ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلى للإصابة لعدم تماثله للشفاء.

س: ماذا عن الجهاز الفنى للأهلى والاتحاد؟

ج: الأهلى يقوده مدرب أجنبى هو السويسرى رينيه فايلر، أما الاتحاد فيقود مدرب وطنى هو طلعت يوسف.

س: ماذا عن تاريخ مواجهات الأهلى والاتحاد السكندرى قبل لقاء الليلة؟

ج: التقى الأهلى والاتحاد فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز فى 116 مباراة، فاز المارد الأحمر فى 76 مباراة، فيما فرض التعادل نفسه على 24 مباراة، وحقق الاتحاد الفوز فى 16 لقاءً.