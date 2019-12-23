شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بنفس قائمة لقاء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
وتضم القائمة 21 لاعبا كالتالى:
حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى.
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى.
خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.
ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد مباراة الانتاج بأحد الفنادق القريبة من المطار قبل السفر لزامبيا في الثانية والنصف فجر الأربعاء استعدادا للقاء زيسكو.
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