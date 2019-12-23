الزمالك يطير إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بنفس قائمة لقاء الإنتاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها فى زامبيا بنفس قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي، التى ستقام مساء غد الثلاثاء باستاد السلام في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

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خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.