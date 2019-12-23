شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يخسر مع صافرة طارق مجدى التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم، فى إطار الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى "حكما للساحة" ويعاونه كل من يوسف البساطى "مساعد أول" وشهاب راشد "مساعد ثان" ومحمود رشدى "حكما رابعا".

طارق مجدى أدار للأهلى 6 مباريات، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراتين، ولم يخسرالمارد الأحمر مع صافرة طارق مجدى أى مباريات.

وخلال إدارته لمباريات الأهلى احتسب 3 ركلات جزاء وكارت أحمر مرة واحدة بالإضافة إلى الإنذار 13 مرة.

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أول مباراة أدارها طارق مجدى للأهلى كانت موسم 2013/2014 مع الانتاج الحربى ، وفاز فيها الأهلى بهدفين دون رد ، وآخر لقاء للأحمر كان الموسم الماضى أمام حرس الحدود وانتهت بفوز الأهلى بهدفين ايضا.

وفيما يخص الاتحاد السكندرى، فأدار مجدى 4 مباريات لسيد البلد، تعادل فى مبارتين وخسر مثلهما، وأشهر البطاقة الصفراء 7 مرات والحمراء مرة واحدة فى وجه لاعبى الفريق السكندرى واحتسب ركلة جزاء واحدة.