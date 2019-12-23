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حسام البدرى يحضر مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر حسام البدري ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز والتى تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم.

 

ويتواجد المدير الفني حسام البدري فى المباراة برفقه طارق مصطفى المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالى مدرب الأحمال لمتابعة وتقييم أداء اللاعبين قبل المرحلة المقبلة والإعداد لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

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وكان البدرى حضر مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة والتى انتهت بالتعادل السلبى.

 

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