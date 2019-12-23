شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحضر مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
ويتواجد المدير الفني حسام البدري فى المباراة برفقه طارق مصطفى المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالى مدرب الأحمال لمتابعة وتقييم أداء اللاعبين قبل المرحلة المقبلة والإعداد لخوض تصفيات كأس العالم 2022.
وكان البدرى حضر مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة والتى انتهت بالتعادل السلبى.
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