سوبر كورة يكشف: لاعب جديد يوقع للزمالك سراً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع لاعب جديد بأحد أندية الدوري المصري الممتاز، تمهيدا للتفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة. ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيعه لمدة 3 مواسم، لكن الصفقة تتوقف على اتفاق النادى الأبيض مع مسئولى ناديه على كافة البنود المالية. ويجيد لاعب الزمالك الجديد اللعب فى مركز وسط الملعب وسبق له التدريب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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