شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يدخل حسابات حسام البدرى فى المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أكرم توفيق ، لاعب وسط فريق الجونة، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لضمه لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعقد حسام البدرى جلسة مع جهازه المعاون خلال الأيام الأخيرة، شهدت مناقشة بعض الأسماء التى يضعها الجهاز الفنى تحت المنظار قبل المعسكر المقبل، ومن بينهم أكرم توفيق الذى تألق مع المنتخب الأوليمبى مؤخرا، كما يؤدى بمستوى ثابت مع الجونة.

ومن المقرر أن يعقد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى اجتماعا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة خلال الأسبوع الجارى لمناقشة جدول الدورى وتحديد الفترة التي يمكن إقامة معسكرين بها في ظل ضغط المباريات وانشغال الأندية بالبطولات الافريقية والعربية، علما بأن الدور الأول من عمر الدوري ينتهي بمباراة القمة بين الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع والمحدد لها يوم 19 فبراير المقبل .