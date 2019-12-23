كارتيرون عن ترشيح طارق حامد لجائزة الأفضل: ستكون لصالح الفريق بأكمله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للزمالك، على تهنئة طارق حامد لاعب وسط الفريق على تواجده بالقائمة النهائية للمنافسة على لقب أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 والتي أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" والتى ضمت طارق حامد ويوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي والتونسي أنيس البدرى.
ووجه المدرب الفرنسي التهنئة لطارق حامد، وأكد أن وجوده في القائمة النهائية نتاج جهده مع الفريق في الفترة الماضية على مدار العام، وعليه الاستمرار فى هذا الأداء خلال الفترة المقبلة ليثبت للجميع جدارته بالأمر، مؤكداً دعمه الكامل له للفوز بالجائزة التي ستكون في صالح الفريق بأكمله وتزيد من معنوياته ومعنويات الفريق بأكمله .
ويقام حفل الكاف فى السابع من شهر يناير المقبل بمصر، وحصل طارق حامد خلال مسيرته مع الزمالك 7 بطولات، بواقع 4 بطولات كأس مصر وبطولة الدورى المصرى والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المحلى.
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