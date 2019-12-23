رسميًا.. سانتوس البرازيلي يتعاقد مع مدرب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي سانتوي البرازيلي، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا، كمدير فني للفريق حتى نهاية عام 2020، خلفًا للأرجنتيني خورخي سامباولي.
وجاء تعيين فيريرا كمدير فني للفريق البرازيلي، بعد رحيل لأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني السابق والذي تمت إقالته قبل أيام.
ويملك فيريرا تجربة ناجحة مع الزمالك، بعدما حقق الثنائية الدوري والكأس في موسم 2014/2015، قبل أن ينتقل لتدريب فريق السد.
وقاد المدرب البرتغالي بعد رحيله عن الزمالك فريق السد القطري وحقق معه أربع بطولات قبل رحيله في العام الحالي.
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