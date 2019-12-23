أحمد أحمد: سببان يدفعان الكاف لتعديل موعد كأس الأمم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إن كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون 2021، ربما تقام في الشتاء بشهر يناير وفبراير.

وأضاف أحمد في تصريحات لـ"انسايدر وورلد فوتبول"، أثناء حضور نهائي كأس العالم للأندية، إنه سيتم مناقشة موعد كأس الأمم 2021، في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل للكاف.

وبرر رئيس كاف، ضرورة تعديل موعد كأس الأمم 2021، بسبب جدول كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في الصين 2021 خلال الفترة من 17 يونيو حتى 4 يوليو، وبالتالي ستفقد عدد من المنتخبات لاعبيها الأساسيين المشاركين في مونديال الأندية.

وسيقام مونديال الأندية 2021 في الصين بمشاركة 24 ناديا، بينهم 3 فرق أفريقية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بدوري الأبطال.

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وأضاف أحمد أحمد: "عندما اتخذنا قرارًا بتعديل موعد كأس الأمم ليقام في يونيو، بدءًا من بطولة 2019 في مصر، كنا دائما نؤكد على احتياجنا لمرونة في المواعيد، وذلك بسبب الظروف المناخية في القارة، ولا أعلم لماذا تناست الميديا حديثنا عن ذلك الأمر بالتفصيل في اجتماع المكتب التنفيذي بالمغرب عام 2017".

وأكمل: "من غير الممكن إقامة البطولة في الكاميرون في ذلك التوقيت في يونيو ويوليو، إنه أمر صعب بسبب ظروف المناخ، يجب أن نتخذ قرارًا بشأن هذا الموعد".

ونفى أحمد أحمد أن يكون جياني انفانتينو أظهر عدم احتراما للكرة الإفريقية: "من المؤكد أن الأوروبيين لا يقدرون الكرة الإفريقية، ولكن انفانتينو ليس من بينهم، هو يحب الكرة الإفريقية ويريدها أن تتطور، وأُبدي له امتناني لدعمه".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، قال رئيس الكاف، إن النهائي سيقام لأول مرة من مباراة واحدة، مشيرًا إلى أنه تم التناقش حول بُعد المسافات والتكاليف العالية للجماهير للانتقال لبلد آخر لحضور المباراة ولكن الكاف سيبذل كل جهده للتأكد من نجاح ذلك القرار.