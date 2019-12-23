الأهلي: 10 آلاف مشجع لمباراة بلاتينيو ستارز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي موقف جماهيره من مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا. ويلعب الأهلي ونظيره بلاتينيوم ستارز ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل بملعب استاد السلام. Advertisements وصرح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي للموقع الرسمي لناديه قائلاً: "النادي تلقى خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد بالموافقة على حضور 10 ألاف مشجع لمباراة بلاتينيوم ستارز". واختتم "شركة تذكرتي هي المسؤولة عن عملية بيع تذاكر حضور المباراة كما حدث في مباراة الهلال السوداني". ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتزيل بلاتينيوم ستارز الترتيب بدون أي نقطة.

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