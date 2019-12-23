كارتيرون يوجه رسالة لطارق حامد بعد الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعد ترشحه لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.
وهنأ كارتيرون خلال مران الزمالك اليوم الإثنين، طارق حامد، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.
ودخل طارق حامد في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، والتي ضمت إلى جانبه يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي والتونسي أنيس البدري لاعب الترجي.
وقال كارتيرون، إن وجود طارق حامد في القائمة النهائية نتاج جهده مع الفريق طوال الفترة الماضية على مدار عام، مضيفا أن عليه الاستمرار على نفس الأداء الفترة المقبلة، ليثبت للجميع جدارته بالأمر.
وأكد كارتيرون له على دعمه الكامل لطارق حامد للفوز بالجائزة التي ستكون في صالح الفريق، وتزيد من معنوياته ومعنويات الفريق بأكمله.
ويقام حفل الكاف في السابع من شهر يناير المقبل بمدينة الغردقة بمصر.
ويلتقي الزمالك أمام الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.
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