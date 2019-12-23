عودة مدافعي الأهلي عقب مواجهة الاتحاد استعدادا لـ"بلاتينيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يواصل النادي الأهلي تدريباته يوم الثلاثاء، عقب مواجهة الاتحاد السكندري دون راحة.

ويلتقي الأهلي أمام الاتحاد السكندري الساعة 7:30 مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي عقب مواجهة الاتحاد، للقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم 28 ديسمبر الجاري.

ويخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق، لجلسات علاج طبيعي؛ للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.

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ويقوم اللاعب بتنفيذ المرحلة الأولى في البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال أداء جلسات علاج طبيعي على أن يحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، المرحلة الثانية التي تشتمل على التدريبات التأهيلية بعد التأكد من تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.

كما ينتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق، في المران الجماعي عقب مواجهة الاتحاد بعد الاطمئنان على حالته.

وكان ربيعة قد اكتفى أمس بالمشاركة في المران البدني مع الفريق، ثم استكمل تدريباته بأداء جلسة في الجيم، بعدما فضل الجهاز الفني منحه وقتا أكبر للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي اشتكى منها خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة التاسعة في بطولة الدوري.

وأنهى ياسر إبراهيم، برنامجه العلاجي والتأهيلي اليوم الإثنين، والذي خضع له بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

وأكد الجهاز الطبي جاهزية ياسر إبراهيم، للمشاركة الجماعية بعد تنفيذه للبرنامج العلاجي والتأهيلي وعدم صدور أي شكوى من اللاعب في الفترة الأخيرة.