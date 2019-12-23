طاهر محمد طاهر يعود لقائمة المقاولون في مباراة الإسماعيلي

شهدت قائمة فريق المقاولون العرب، المواجهة الإسماعيلي اليوم عودة طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، وتواجده على مقاعد البدلاء .
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الأثنين، في الساعة الخامسة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر، من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرةالقدم .
وكان طاهر محمد، تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء تواجده بمعسكر المنتخب الأولمبي، مما دفع شوقي غريب لاستبعاده عن قائمة الفراعنة قبل بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عامًا .
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