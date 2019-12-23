قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر رجال والتي تقام غدًا في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي لتقام في السادسة بدلًا من الثامنة مساءً بناء على توصيات وزارة الداخلية. بالنادي الأهلي لتقام في السادسة بدلًا من الثامنة مساءً بناء على توصيات وزارة الداخلية. كان قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، أن حضور مباراتي الأهلي والزمالك، سيكون ممنوعا على أي شخص، سوى أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، خاصة بعد الأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت الفريقين من قبل، في ثمن نهائي كأس مصر. الدكتور مجدي أبو فريخة، أن حضور مباراتي الأهلي والزمالك، سيكون ممنوعا على أي شخص، سوى أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، خاصة بعد الأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت الفريقين من قبل، في ثمن نهائي كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة لأسباب أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.