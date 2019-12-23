اتحاد الطائرة يهنيء وزير الرياضة بثقة القيادة السياسية

هنأ الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ثقة القيادة الساسية وتجديد ولاية الوزير خلال الفترة المقبلة . وحرص عبد الدايم على تهنئة الوزير خلال اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم لبحث ترتيبات تكريم منتخب الناشئين الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم واستعدادات منتخبي السيدات والرجال لتصفيات الأولمبياد . الوزير خلال اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم لبحث ترتيبات تكريم منتخب الناشئين الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم واستعدادات منتخبي السيدات والرجال لتصفيات الأولمبياد . وأكدت عبد الدايم للوزير أن تجديد الثقة يأتي انعكاسًا للانجازات التي شهدتها الرياضة المصرية على يد الوزير الرياضي الشاب خلال الفترة الماضية واستكمالا لمزيد من الإنجازات والحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها الساحة الرياضية في مصر حاليًا .

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