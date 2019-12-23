أدهم السلحدار يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل ضمن منافسات الحولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي.. حراسة المرمى .. محمد مجدى خط الدفاع … محمود البدرى – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن هاشم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن خط الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف- محمد الشامى – همام طارق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو Advertisements على الجانب الآخر، استعان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود. خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي. خط الوسط: إبراهيم صلاح، معروف يوسف، أحمد الشيمي. خط الهجوم: محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس ادوارد. جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة.

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