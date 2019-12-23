معروف يوسف وإبراهيم صلاح يقودان المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي، التي ستنطلق الساعة الخامسة، على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر،

ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل المقاولون لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى : محمود

أبو السعود.

في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، حسن الشامي، فاروقا نور الدين.

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في خط الوسط: إبراهيم صلاح، أحمد الشيمي، لويس إدواردو، معروف يوسف .

في الهجوم: محمد طلعت، سيف الجزيري.