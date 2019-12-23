اخبار الرياضه

معروف يوسف وإبراهيم صلاح يقودان المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي، التي ستنطلق الساعة الخامسة، على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر،

ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل المقاولون لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى : محمود

أبو السعود.

في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، حسن الشامي، فاروقا نور الدين.

Advertisements

في خط الوسط: إبراهيم صلاح، أحمد الشيمي، لويس إدواردو، معروف يوسف .

في الهجوم: محمد طلعت، سيف الجزيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معروف يوسف وإبراهيم صلاح يقودان المقاولون العرب أمام الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا