أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي، التي ستنطلق الساعة الخامسة، على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر،ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.
جاء تشكيل المقاولون لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى : محمودأبو السعود.
في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، حسن الشامي، فاروقا نور الدين.
في خط الوسط: إبراهيم صلاح، أحمد الشيمي، لويس إدواردو، معروف يوسف .
في الهجوم: محمد طلعت، سيف الجزيري.
كانت هذه تفاصيل خبر معروف يوسف وإبراهيم صلاح يقودان المقاولون العرب أمام الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.