الإنتاج الحربي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما مساء غد الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبات قوية تحت قيادة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، وشهد المران إجراء

بعض الفقرات الفنية، والتدريب على الكرات العرضية.

وطالب مختار مختار لاعبي الإنتاج الحربي بمواصلة الانتصارات عقب الفوز الأخير على أسوان بهدف دون رد للاعب محمد عادل في الدقيقة ٤٦، من المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي في الجولة التاسعة

من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات أمام كل من إف سي مصر بثلاثية نظيفة وانبي وطنطا وأسوان بهدف نظيف، وتعادل في مباراتين أمام طلائع الجيش سلبيا وسموحة بهدف لكل فريق وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين والمقاولون بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة.