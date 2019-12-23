وزير الرياضة يتفق مع رئيس اتحاد الطائرة على تكريم منتخب الناشئين

اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على تكريم منتخب مصر للناشئين الحاصل علي المركز الرابع في بطوله العالم . الاتحاد المصري للكرة الطائرة على تكريم منتخب مصر للناشئين الحاصل علي المركز الرابع في بطوله العالم . كشف أحمد عبد الدايم رئيس اتحاد الكرة الطائرة أنه اتفق مع وزير الشباب والرياضة علي تكريم منتخب مصر للناشئين الحاصل علي المركز الرابع في بطولة العالم وصرف المكافآت المالية يوم 30 ديسمبر الجاري بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبية المصرية . اتحاد الكرة الطائرة أنه اتفق مع وزير الشباب والرياضة علي تكريم منتخب مصر للناشئين الحاصل علي المركز الرابع في بطولة العالم وصرف المكافآت المالية يوم 30 ديسمبر الجاري بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبية المصرية . قام عبد الدايم بعرض آخر الاستعدادات لخوض منتخبي الرجال والسيدات للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف مصر تصفيات الرجال في شهر يناير المقبل في حين تقام تصفيات السيدات في زيمبابوي .

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