غياب ثنائي الإنتاج الحربي عن مواجهة الزمالك

تقرر بشكل رسمي غياب أيمن الطرابلسي لاعب خط الوسط التونسي، والمدافع أحمد دويدار، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن مباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويغيب الثنائي عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة التي تعرضا لها، حيث يعاني دويدار، من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني الطرابلسي،

من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني، تدريباته ظهر اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من بطولة

الدوري المصري الممتاز.

يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات أمام كل من إف سي مصر بثلاثية نظيفة وانبي وطنطا وأسوان بهدف نظيف، وتعادل في مباراتين أمام طلائع الجيش سلبيا وسموحة بهدف لكل فريق وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين والمقاولون بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة.