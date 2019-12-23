الطائرة يعلن جدول مباريات دور 16 ببطولة كأس مصر للسيدات

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة عن جدول مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس مصر للسيدات للموسم الجاري 2019-20. بطولة كأس مصر للسيدات للموسم الجاري 2019-20. تنطلق منافسات ثمن نهائي كأس مصر في السابع عشر من شهر يناير المقبل حيث جاءت المنافسات على النحو التالي:

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