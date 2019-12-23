بتروجت يتفوق على منتخب السويس بالشوط الأول

تقدم فريق بتروجت على نظيره منتخب السويس بهدف نظيف باستاد السويس في الجولة التاسعة لدوري القسم الثاني، سجل الهدف خالد عبد الرازق في الدقيقة 27. التاسعة لدوري القسم الثاني، سجل الهدف خالد عبد الرازق في الدقيقة 27. يذكر أن بتروجت في المركز التاسع بـ9 نقاط بينما منتخب السويس السادس برصيد 11 نقطة.

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