ستيف بروس قلق من مواجهة مانشستر يونايتد في البوكسينج داي

شدد ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا عيد الميلاد “الكريسماس” (بوكسينج داي).
ويخوض نيوكاسل المباراة بملعب “أولد ترافورد” بمعنويات عالية بعدما تغلب على كريستال بالاس 1 / صفر أمس الأول السبت في المرحلة الثامنة عشر من الدوري.
بينما يتطلع مانشستر يونايتد إلى نفض غبار الهزيمة الصادمة التي مني بها أمام واتفورد، صاحب المركز العشرين الأخير بجدول الدوري، بنتيجة صفر / 2 مساء الأحد.
وأكد بروس، الذي سبق له أن فاز كلاعب مع مانشستر يونايتد بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات، أنه يتوقع مباراة صعبة أمام مانشستر.
وقال بروس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين “مانشستر يونايتد لم يكن بأفضل حالاته لكن واتفورد أدى بشكل رائع رغم أنه كان يحتل المركز الأخير في جدول الدوري برصيد تسع نقاط حتى يوم أمس (الأحد).”
وأضاف بروس “إنهم (مانشستر يونايتد) يعانون من خيبة أمل بعد ما حدث أمس، وهذا يعد مؤشراً لخطورة المواجهة أمامهم.”
وتابع “واجهوا نتيجة سيئا، ودائماً ما يحاولوا الخروج من ذلك ومحو أثره. هذه هي طبيعتهم. علينا ألا نرتكب الأخطاء ونؤدي بشكل جيد، كما يجب علينا التحلي بالشجاعة عندما نستحوذ على الكرة ونهدد المنافس.”
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