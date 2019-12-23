نتيجة مباراة الشرطة العراقي والشباب السعودي فى البطولة العربية

يحل فريق الشرطة العراقي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشباب السعودي، فى احدي اهم مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019 على ملعب الأمير فيصل بن فهد – الملز، لحساب منافسات الذهاب بدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” 2019.

تنطلق مباراة الشرطة والشباب السعودي مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وشهد دور الـ 16 فوز الشرطة على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، بستة أهداف دون مقابل، في مجموع المباراتين.

حيث فاز الشرطة في الذهاب بهدف دون رد، وبخماسية نظيفة في مباراة الإياب، وسجل فيها لاعبه أمجد عطوان ثلاثة أهداف “هاتريك”، وثنائية لنبيل صباح، وهدف في الذهاب لعلاء عبد الزهرة.

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وعلى الجانب الآخر فاز الشباب السعودي على نظيره شباب الأردن الأردني، في مباراة الذهاب بدور الـ 16 بهدف دون رد، وتعادل الفريقان إيجابيًا بهدف في مباراة الإياب.

يدير مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الحكم المغربي رضوان جيد.

وتذاع مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عبر شاشة قنوات SPORTS 2 HD.