نتيجة مباراة العين ودبا الحصن فى كأس رئيس الدولة الإماراتي

يستضيف نادي دبا الحصن نظيره العين، ضمن مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019 على ملعب دبا الحصن “ستاد آل مكتوم”، فى منافسات دوري الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي 2019-2020.
تنطلق مباراة العين ودبا الحصن اليوم فى تمام الساعة 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت مكة، 12:50 بتوقيت جرينتش.
تأهل دبا الحصن رسميا، لمواجهة العين في دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الإمارات، بعد وصوله إلى 11 نقطة، وتصدره للمجموعة الأولى من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتمكن من التأهل، ممثلاً عن الهواة لدور الـ16.
جدير بالذكر أن مباريات دور الستة عشر تقام بنظام خروج الخاسر من مواجهة واحدة تقام على ملعب محايد، بينما تقام مباريات المجموعات بنظام دوري من دورين يتأهل أول كل مجموعة إلى ثمن النهائي.
جمال معروف تقدم للعين فى الدقيقة 41 والهدف يُحتسب بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
العين يضيف الهدف الثاني سريعاً فى الدقيقة 45، المدافع يتصدى لتسديدة جمال معروف ولكن كايو يتابع الكرة ويضعها في الشباك.
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