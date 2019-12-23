نتيجة مباراة الهلال وهلال الفاشر فى الدوري السوداني

يحل الهلال العاصمي ضيفاً ثقيلاً على نظيره هلال فاشر فى احدي مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019 على ملعب النقعة (الفاشر)، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري السوداني 2019-2020.

تنطلق مباراة الهلال وهلال الفاشر اليوم فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الهلال المباراة وفى جعبته 28 نقطة فى المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري جمعهم من 13 مباراة، ويأتي فى الصدارة نادي المريخ برصيد 32 نقطة.

وحقق الهلال الفوز على الهلال الابيض بالجولة الماضية بهدف دون مقابل.

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بينما يدخل هلال الفاشر المباراة فى المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، جمعهم من 12 مباراة.

وكان هلال الفاشر قد حقق الفوز بالجولة الماضية امام نادي حي العرب بهدف دون رد.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين موسم 2016 بالجولة 31، شهد فوز هلال ام درمان بالفوز بثلاثية بيضاء.