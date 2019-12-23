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مكجين يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الكاحل

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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أعلن أستون فيلا، المتعثر في الممتاز، أن لاعب الوسط جون مكجين سيغيب لفترة عن الملاعب بعدما تعرض لكسر في الكاحل خلال الهزيمة 3-1 أمام ساوثامبتون هذا الأسبوع.

وخرج لاعب منتخب أسكتلندا البالغ عمره 25 عاماً بعد ثماني دقائق من البداية يوم السبت.

وقال فيلا في بيان “يستطيع النادي أن يؤكد تعرض جون مكجين لكسر في الكاحل خلال… مواجهة ساوثامبتون”.

وتراجع فيلا إلى منطقة الهبوط عقب الهزيمة الأخيرة على أرضه ولم يحدد النادي موعداً محتملاً لعودة لاعب الوسط.

ويحتل أستون فيلا المركز 18 برصيد 15 نقطة وسيلعب مع نوريتش سيتي في الدوري يوم الخميس المقبل.

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