النصر السعودي يترقب عودة العبيد وآدم للتدريبات الجماعية

أقترب عبد الرحمن العبيد لاعب فريق النصر السعودي، من الأنضمام إلى التدريبات الجماعية لناديه، وذلك عقب تعافيه من التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

وذكرت صحيفة “الرياضية”السعودية، اليوم الإثنين، أن العبيد بدأ برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية، بعد خوض فريقه لمباراة دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام ضمك غداً الثلاثاء.

وعلى الجانب الأخر، تعافي عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق من الإصابة العضلية التي أبعدته عن مباراة العدالة في المرحلة الماضية من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أصبح جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق بعد مواجهة ضمك.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بعد مرور 12 مرحلة من المسابقة.