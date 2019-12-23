حارس ريال مدريد يلوم الحظ بعد التعادل السلبي أمام بلباو

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن استياءه الشديد عقب تعادل فريقه سلبيًا مع أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة : ” نشعر بالمرارة، بعد أن خضنا مباراتين في غاية الصعوبة، الحظ لم يكن إلى جانبنا”.

وأضاف: “خسرنا نقطتان لكن علينا الأستمرار، في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن الكرة لا ترغب في دخول المرمى، لقد أتيحت لنا فرص للفوز بالمباراة، لكن علينا أن نستمر في العمل عليها”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر برشلونة.