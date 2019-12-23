بالوتيلي يرغب في البقاء مع بريشيا الإيطالي

أكد ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا الإيطالي، رغبته في البقاء مع ناديه الحالي، وذلك في الوقت الذي لا يرغب ماسيمو سيلنو رئيس النادي في بقائه مع الفريق.

وكان بالوتيلي سجل أربعة أهداف مع بريشيا في 12 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري الإيطالي، لكن سيلنو قال في وقت سابق من الشهر الجاري أن اللاعب ربما يغادر الفريق بدون مقابل في فترة الإنتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل، بداعي أنه غير مناسب للفريق في معركته من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

وقال بالوتيلي في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا”: “أشعر بالرضا هنا، نحن لسنا يوفنتوس، لكن الجودة ليست متوفرة، وحينما نتحد معًا النتائج الجيدة ستأتي”.

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وأضاف: ” في فترة أعياد الميلاد، أتمنى الصحة الجيدة لي ولعائلتي، وأريد البقاء في بريشيا، على الرغم من أن الرئيس لا يريد وجودي بأي شكل”.

وتابع بالوتيلي: ” لدي نية كاملة في البقاء، أنا في بيتي، احتاج إلى عام أخر أكثر هدوءً”.

وتأتي تصريحات بالوتيلي بعد أن أكد سيلنو رئيس بريشيا أن اللاعب عليه أن يختار الطريق الأفضل بالنسبة له وإنه ربما يغادر بريشيا في صفقة إنتقال حر في يناير المقبل.