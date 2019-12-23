أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الجديد لفريق أرسنال، Hهتمامه بضم الألماني كيفن فولاند مهاجم فريق باير ليفركوزن، وذلك خلال فترة الأنتقالات الشتوية والتي تنطلق في يناير المقبل.
وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن إمكانيات فولاند في اللعب على الجناح الأيمن والجناح الأيسر، وكذلك اللعب كمهاجم صريح، جعلته خيارًا جذابًا لعدد من الأندية.
وأضافت الشبكة أن أرسنال يرغب في ضم اللاعب خاصة مع تبقي 18 شهرًا على نهاية عقده مع الفريق وهو ما يجعل سعره أقل.
وتابعت أن ليفركوزن ربما يكون مترددًا في عملية بيع فولاند في يناير المقبل في فترة الإنتقالات الشتوية، خاصة وأنه أبدى أستعداده للمشاركة مع الفريق في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سيواجه ليفركوزن فريق بورتو البرتغالي في دور الـ32 من المسابقة.
وكان أرتيتا تولى مهمة تدريب أرسنال خلفًا للإسباني يوناي إيمري الذي تمت إقالته في نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي لوينبرج أحد لاعبي أرسنال السابقين المهمة بشكل مؤقت.
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا يحدد أول أهدافه في فترة الانتقالات الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.