شالكه يضم جريجوريتش من أوجسبورج بعقد إعارة

أعلن نادي شالكه الألماني اليوم الإثنين ضم المهاجم النمساوي مايكل جريجوريتش من أوجسبورج، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف شالكه، صاحب المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليجا)، عما إذا كان العقد يتضمن بندا يتيح له التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، والذي كان قد انضم إلى أوجسبورج في 2017 .

وكان جريجوريتش قريبا من الأنتقال إلى فيردر بريمن في الصيف الماضي لكن المفاوضات باءت بالفشل، وبعدها خرج من حسابات أوجسبورج، بعد أن أبدى تذمره من قلة مشاركاته مع الفريق.

وقال جريجوريتش في بيان نشره شالكه “أتطلع إلى هذا التحديد الجديد واللعب لمثل هذا النادي الكبير، حيث أعتبرها فرصة كبيرة بالنسبة لي.”

وقال يوخن شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه إن جريجوريتش، الذي سجل 29 خلال 125 مباراة بالدرجة الأولى، “سيعزز هجومنا من خلال القدرات التي أثبتها بالفعل في البوندسليجا.”