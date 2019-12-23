الحكومة البريطانية تواجه ضغوطاً بسبب العنصرية

باتت الحكومة البريطانية تحت ضغط شديد، من أجل البدء في إجراء تحقيق بشأن العنصرية في بعد واقعة عنصرية جديدة خلال مباراة توتنهام وتشيلسي أمس الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقف اللعب في المباراة، عقب شكوى من المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي، بعد سماعه لهتافات عنصرية من جانب بعض الجماهير.

وذكرت رابطة لاعبي كرة القدم الإنجليزية المحترفة في بيان له: “تدعو رابطة اللاعبين المحترفين إلى إجراء تحقيق حكومي في العنصرية داخل ملاعب كرة القدم، و تشكيل مجموعة تمثل كل الأطراف في وزارة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة”.

وأعلن نادي توتنهام إنه سيفتح تحقيقاً من جانبه، وسيتخذ إجراءات للعثور على المتهمين، بينما تم الإحتجاج على برتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول العنصرية لأول مرة في الدوري الإنجليزي، مع الإعلان عن نظام مكبرات الصوت.

وذكرت رابطة اللاعبين المحترفين: “من الواضح أن لاعبي كرة االقدم باتوا هدفًا للعنصرية الصارخة المنتشرة حاليًا في البلاد، لكنهم ليسوا وحدهم”.

وتابعت: “تقف رابطة اللاعبين المحترفين بجانب كُل لاعب يواجه التمييز العنصري، سنواصل الكفاح نيابة عنهم لمحاربة هذه القضية إلى الأبد”.

وأضاف البيان: “كرة القدم هي جزء من نسيج المجتمع البريطاني، بوجود جمهور عالمي ضخم تجذبه كرة القدم الإنجليزية، تقع على عاتقنا مسؤولية قيادة الطريق من خلال سياسة عدم التسامح مطلقًا”.

وقال جاري نيفيل المدافع السابق بمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا في حديثه عبر شاشة “سكاي سبورتس” عقب المباراة، إن العنصرية مشكلة وطنية ولا تقتصر فقط على كرة القدم التي شهدت العديد من هذه الحوادث في الموسم الجاري.

وقال نيفيل: “لدينا مشكلة عنصرية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويجب أن تتخذ رابطة الدوري موقفًا، إنهم يختبئون خلف اتحاد الكرة”.

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وأضاف: “لقد أجرينا للتو انتخابات في هذا البلد، حيث يتهم كل من الحزبين الرئيسيين وزعمائهما بأستمرار خلال الشهر الماضي، بتعزيز وقبول العنصرية داخل ألحزبين”.

وتابع نيفيل: “إذا تم قبول العنصرية في أعلى منصب بالبلاد، فنحن لا نتحدث عن ذلك في مستوى جزئي، نحن نتحدث عن ذلك في أعلى مستوى في البلاد”.

وأكد نيفيل أنه على رابطة اللاعبين المحترفين أن تتوقف عن توجيه أصابع الأتهام إلى اتحاد كرة القدم البلغاري والاتحاد الإسباني، مؤكدًا أن عليها التعامل مع مشاكلنا الخاصة.

وذكر نادي توتنهام: “أي شكل من أشكال العنصرية غير مقبول تمامًا ولن يتم التسامح معه في ملعبنا”.

وتابع النادي في بيانه: “نأخذ أي مزاعم من هذا القبيل على محمل الجد، وسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضد أي فرد يتبين انه يتصرف بهذا الشكل، بما في ذلك منع الدخول إلى الملعب”.

وقال روديجر في وقت لاحق إن توتنهام كناد لا يتحمل مسؤولية تصرفات قلة من الأغبياء – على حد وصفه – لكن مناقشة العنصرية في كرة القدم على المستوى العام هو مفتاح لحل المشكلات.

وذكر روديجر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: آمل حقًا أن يتم العثور على المخالفين ومعاقبتهم قريبًا، في ملعب كرة قدم عصري مثل استاد توتنهام، بوجود عشرات من كاميرات التليفزيون والأمن ، يجب أن يكون من الممكن العثور عليهم ومعاقبتهم لاحقًا”.

وتابع: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فعندئذ يجب أن يكون هناك شهود في الملعب رأوا الحادث وسمعوه، إنه لأمر مخز أن العنصرية مازالت قائمة في عام 2019، متى سيتوقف هذا الهراء؟”.