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إسبانيول يُقيل بابلو ماشين بعد شهرين فقط من التعاقد معه

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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قرر إسبانيول الذي يقبع في ذيل ترتيب ، التخلي عن خدمات مدربه بابلو ماشين وذلك بعد قرابة شهرين فقط على التعاقد معه بحسب ما أعلن الإثنين.

وقال النادي الكاتالوني في بيان “قرر النادي أن ينهي دوره كمدرب… بسبب أداء الفريق الأول” الذي جمع 10 نقاط في المراحل الـ18 الأولى.

وتعاقد إسبانيول الذي أقال أيضاً ثلاثة من الطاقم الفني لماشين، مع الأخير في أكتوبر خلفاً لدافيد غاييغو الذي استلم المنصب قبل أربعة أشهر فقط من الإقالة.

ولم يعلن النادي الكاتالوني عن هوية مدربه الثالث لهذا الموسم الذي يتألق فيه قاريا، خلافاً لنتائجه المحلية، وقد وصل إلى الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” حيث يلتقي ولفرهامبتون الإنجليزي في 20 فبراير.

وسبق لماشين أن درب جيرونا من 2014 حتى 2018، ثم أنتقل لإشراف على إشبيلية لكنه لم يصمد مع النادي الأندلسي لأكثر من 10 أشهر وأقيل من منصبه في مارس الماضي.

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