أنشيلوتي: تاريخ إيفرتون وطموحه كانا وراء اقتناعي بتدريبه

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم الاثنين إن تاريخ النادي وطموحه كانا سبب اقتناعه بتولي منصب المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي.

ويستهل إيفرتون مشواره تحت قيادة مدربه الجديد أنشيلوتي، عبر مباراته أمام بيرنلي في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها في 26 ديسمبر الجاري تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا عيد الميلاد الكريسماس.

ويتولى أنشيلوتي المنصب خلفاً لماركو سيلفا الذي أقيل من تدريب إيفرتون في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين اليوم الاثنين “طموح النادي وتاريخه وتقاليده وكذلك الأجواء، كانت من الأسباب وراء موافقتي على تولي المهمة.”

وأضاف “كذلك (كان من بين الأسباب) حقيقة أن هذا النادي يرغب في التطور وفي أن يصبح أفضل.”

ويحتل إيفرتون المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط.

لكن أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب ميلان وتشيلسي ويوفنتوس وريال مدريد وبايرن ميونخ ونابولي، قال إن إيفرتون بحاجة إلى دفعة من أجل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أنشيلوتي “الأهداف طويلة المدى تحمل تنافسية عالية، ويجب أن يكون هدف النادي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا. نرغب في أن نكون طموحين.”

وتابع “أود تقديم كُل ما لدي من أجل مساعدة الفريق على التنافس وإسعاد جماهيره. لقد قضى الفريق وقتا طويلا بعيداً عن الفوز، لذلك علينا التحلي بالطموح مع التركيز الشديد. إنني واثق من أننا سنتطور سريعاً.”

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وسبق لإيفرتون التتويج بطلاً لإنجلترا ثماني مرات، ولكن آخر تتويج للفريق بالدوري كان في عام 1987 ، كما أحرز لقب الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس في 1985، وكان آخر تتويج له بالكؤوس في عام 1995 عندما أحرز لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي.

وأشار أنشيلوتي إلى أنه سينشط خلال سوق الأنتقالات الشتوية المقبلة لدى افتتاحها في أول يناير.

وأضاف “الفريق يتحلى بمزيج جيد من الخبرات وأنا راض عن قائمته. بالطبع يمكن تطوير ذلك، ولكن علينا الآن التركيز على المباراة المقبلة. وبعدها يمكننا أتخاذ القرارات مع مجلس الإدارة. لكن الآن أمامنا ثلاثة ايام للأستعداد لمواجهة بيرنلي، والتركيز منصب على ذلك.”

وأشار أنشيلوتي إلى أنه سيحاول البناء على العكم الذي قدمه دنكان فيرجسون، الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت وقاده في مبارياته الأربع الماضية.

وقال أنشيلوتي “هدفنا هو تقديم مستويات أفضل، لأن هؤلاء اللاعبين لديهم الإمكانيات لتقديم ما هو أفضل… دنكان أدى عملاً رائعاً لأن المعنويات كانت هائلة في المباريات الأربع الماضية. والآن علينا محاولة تقديم عروض جيدة.”

وأضاف “رأيت كيف تدفع الجماهير الفريق إلى الأمام، والآن نرغب في رؤية كرة قدم هجومية.”

ويشكل تدريب إيفرتون عودة أنشيلوتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب نحو تسعة أعوام، علما بأنه قاد ميلان الإيطالي للتتويج مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا كما قاد ريال مدريد الإسباني للقب البطولة مرة واحدة.

وفي أول موسم له في تدريب تشيلسي في 2009 / 2010 قاد الفريق لإحراز ثنائية الدوري والكأس، لكنه أقيل في الموسم التالي.

كذلك توج أنشيلوتي خلال مسيرته التدريبية بألقاب محلية مع ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.