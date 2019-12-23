اونلاين | مشاهدة مباراة الشباب والشرطة العراقي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الشباب والشرطة العراقي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة يستضيف فريق الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي اليوم على استاد الامير خالد بن سلطان بمقر النادي في الرياض في أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

بث حي مباراة الشباب مشاهدة مباراة الشباب والشرطة ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة المرتقبة أمام الشرطة، بينما يأمل لاعبو الشرطة في العودة إلى الديار بأفضل نتيجة ممكنة، خوفاً من الدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب المقرر له في الـ 20 من يناير المقبل.

مشاهدة مباراة الشباب والشرطة بث مباشر الشرطة العراقي وبلغ فريق الشباب الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهاباً على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة، فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد ذهاباً، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.