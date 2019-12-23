اونلاين | «يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري KORA LIVE كورة جول ماتش الاهلي جودة متعددة اليوم ON SPORT

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر الاهلي استقر السويسرى رينيه فايلر، المديـر الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بالنادى الأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به لقاء الاتحاد السكـندرى، مساء اليوم الإثنين، على إستاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر الاهلي ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعد تصدر قمة المسابقة برصيد 21 من الفوز في 7 مباريات، وفي المقابل لدى الاتحاد السكندري 20 نقطة في المركز الثاني.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري وسيدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من طارق مجدى حكمًا للساحة، ويعاونه كل يوسف البساطى وشهاب راشد، ومحمود رشدى حكمًا رابعًا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشنـاوى.

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خط الدفاع: على معلول، سعد الدين سمير، أيمن أشرف، محمد هانى.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى "أفشة"، حسين الشحات ، جونيور أجايى.

الهجوم: وليد آزارو.

يمكن مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين، على شاشة قناة (Nile Sport) وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة (ON Sport) وترددها على نايل سات 10853 أفقي، كما يمكن متابعة المباراة على قناة (TIME SPORT) وترددها 11449، كما ستنقل المباراة على البث الأرضي للقناة على التليفزيون المصري.

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