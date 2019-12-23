اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر الاهلي استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الاحد يمكن مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين، على شاشة قناة (Nile Sport) وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة (ON Sport) وترددها على نايل سات 10853 أفقي، كما يمكن متابعة المباراة على قناة (TIME SPORT) وترددها 11449، كما ستنقل المباراة على البث الأرضي للقناة على التليفزيون المصري.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

Advertisements

خط الوسط: عمرو السولية، وليد سليمان "ديانج"، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن "أزارو".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحل سيد البلد بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وحقق الأهلي سبع انتصارات مع مديره الفني السويسري رينيه فايلر ويأمل في تحقيق الفوز الثامن على التوالي وحصد العلامة الكاملة بالوصول للنقطة 24، إلا أنه يصطدم بصحوة زعيم الثغر مع مديره الفني طلعت يوسف.

مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر يلا شوت الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر، يلا شووت الاتحاد والأهلي في الدوري المصري yalla shoot بث مباشر الاتحاد ضد الأهلي كورة لايف رابط ماتش الاتحاد والأهلي اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الأهلي ضد الاتحاد kora live بث الاسطورة مشاهدة الاتحاد ضد الأهلي live7hd رابط الدوري المصري، الاتحاد والأهلي الآن يلا شوت اليوم، ماتش الاتحاد ضد الأهلي يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر kooora goal، كورة ستار الأهلي ضد الاتحاد kora star ، بين ماتش بث مباشر الاتحاد والأهلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر الاتحاد والأهلي اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر goalarab"