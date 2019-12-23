اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط الاهلي KORA ONLINE

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء الاثنين، على ملعب إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يمكن مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين، على شاشة قناة (Nile Sport) وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة (ON Sport) وترددها على نايل سات 10853 أفقي، كما يمكن متابعة المباراة على قناة (TIME SPORT) وترددها 11449، كما ستنقل المباراة على البث الأرضي للقناة على التليفزيون المصري.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري واستقر الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسري رينيه قايلر بنسبة كبيرة على التشكيل المتوقع الذي يبدأ بهم مباراه الأتحاد حيث جاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.

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