اونلاين | ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد الاسكندري بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي NOW beIN SPORT

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم الاثنين بث مباشر الاهلي والاتحاد عبر بوابة الخليج 365 والفجر الرياضي بث مباشر الاهلي يتجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، لتغيير طريقة لعب الفريق أمام الاتحاد السكندري.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري ويلعب الأهلي على ملعب استاد القاهرة مساء الاثنين أمام الاتحاد السكندري بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بأن فايلر يتجه لبداية المباراة بطريقة 4-2-3-1، بدلا من طريقة 4-1-4-1، التي اعتاد الأهلي عليها مؤخرا.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري واستقر فايلر بشكل كبير على الدفع بالثنائي أليو ديانج وعمرو السولية في الوسط، على أن يستعين بمحمد مجدي "أفشة" في مركز صناعة اللعب.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري التشكيل المتوقع جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري يمكن مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين، على شاشة قناة (Nile Sport) وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة (ON Sport) وترددها على نايل سات 10853 أفقي، كما يمكن متابعة المباراة على قناة (TIME SPORT) وترددها 11449، كما ستنقل المباراة على البث الأرضي للقناة على التليفزيون المصري.

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