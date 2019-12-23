رياضة | عاجل.. اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاحم مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي نظيره النادي الأهلي المصري، بعدما دخلوا في مفاوضات قوية مع مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقدم مسؤولو العميد، عرضًا رسميًا لإدارة نادي ويست بروميتش الإنجليزي والذي يلعب بالدرجة الثانية، من أجل التعاقد مع أحمد حجازي مدافع الفريق مع بداية شهر يناير المقبل، وتدعيم خط دفاعه بالموسم الجاري.

وأشارت تقارير سعودية، إلى أن عرض نادي اتحاد جدة للفريق الإنجليزي، اشتمل مبلغ 3 مليون و400 ألف جنيه إسترليني، من أجل الظفر بخدمات المدافع الدولي مع بداية العام الجديد.

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وغاب حجازي، عن تشكيل فريقه الأساسي أغلب فترات الموسم الجاري، بسبب معاناته من الإصابة، إلا أنه في ذات الوقت يبحث عن الرحيل من فريقه خلال الشتاء.

وكان النادي الأهلي، يرغب في إستعادة مدافعه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، إلا أن العائق المادي بالإضافة إلى قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بتأجيل الصفقة حتى إشعار آخر حال دون ذلك.

من ناحية أخرى يستعد النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.