رياضة | لاعب الهلال السابق يدعم خربين عقب المطالبات برحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الهلال السابق يدعم خربين عقب المطالبات برحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الناقد الرياضي ولاعب الهلال السابق، أحمد الحربي عن مهاجم الزعيم عمر خربين، ضد مطالبات بعض الجماهير الهلالية برحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعرض خربين إلى هجوم عنيف من جماهير الزعيم؛ لظهوره بآداء باهت خلال مشاركته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية، والتي حصد فيها الهلال المركز الرابع بعدما سقط أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب خليفة الدولي.

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وقال أحمد الحربي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خربين.. يجب الأخذ بالحسبان أن الأسد جوميز لن يستطيع المشاركة في كل المسابقات القادمة، بنفس القوة خاصة أن هذا الموسم بدء على غير العادة ببطولات ومباريات حاسمة (آسيا +كأس العالم)".

وتابع: "إذن لابد من وجود بديل يستطيع لعب بعض المباريات بشكل أساسي، والأهم أن الشتوية فترة يصعب إيجاد لاعب يصنع الفارق".

يذكر أن الهلال بدأ مشواره في مونديال الأندية بفوز ثمين على نظيره الترجي التونسي، ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمونديال الأندية، إلا أنه سقط أمام الفريق البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك قبل أن يفرط الأزرق العاصمي في الميدالية البرونزية، لحساب فريق مونتيري المكسيكي.

