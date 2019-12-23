رياضة | منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يواجه تليفونات بني سويف في أولى المباريات الودية بالأسيوطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يواجه تليفونات بني سويف في أولى المباريات الودية بالأسيوطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى غدا الأثنين فى تمام الساعة الثانية والنصف فريق جمعية اللاعبين المحترفين الغير مقيدبن باندية مع فريق تليفونات بنى سويف فى أولى المباريات الودية بملعب الآسيوطي وذالك من أجل تسويق هؤلاء اللاعبين .

وصرح ابوالعنيين شحاتة المدير الفني لجمعية اللاعبين المحترفين ان فريق الجمعية يمتلك لاعبين على مستوى عالى يؤهلهم للانضمام لاندية الدورى الممتاز والممتاز ب إلى جانب بعض اللاعبين الأفارقة الجيدين .

ومن جانبه أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أنه تم توفير كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر الذى يقام بمنتجع الآسيوطى وانه تم الاتفاق مع عدد من اندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية لعمل عدد من المباريات الودية بهدف تسويق هؤلاء اللاعبين بهدف القضاء على البطالة فى الملاعب المصرية وهو أحد الأدوار الرئيسية للجمعية و التى ينادى بها الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو .

وأضاف عبدالغنى انة سوف يقوم بمشاهدة المباراة من أرض الملعب وبصحبتة عدد من رؤساء الأندية المصرية بهدف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين