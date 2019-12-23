رياضة | ماذا يحتاج توتنهام في فترة الإنتقالات الشتوية ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يحتاج توتنهام في فترة الإنتقالات الشتوية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأمل جماهير نادي توتنهام الإنجليزي في التتويج ببطولة غائبة عن الفريق منذ عام 2008، وذلك بعد أن كان الفريق على مقربة من التتويج لدوري أبطال أوروبا العام الصيف الماضي أمام ليفربول الإنجليزي.

وشهد هذا العام إنتهاء حقبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو التي استمرت خمس سنوات.

وبالرغم من عدم تتويج الفريق بأي بطولة خلال تلك الفترة، إلا أن الأرجنتيني أحدث نقلة نوعية في الفريق اللندني الشمالي، ليجعله أحد أضلاع المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، بعد أن كان مجرد فريق يطمح في التأهل للدوري الأوروبي.

وتعاقدت إدارة الفريق برئاسة دانيال ليفي مع البرتغالي الخبير جوزيه مورينيو، ليستكمل المشوار الذي بدأه بوتشيتينو، طمعاً في التتويج بإحدى البطولات المتاحة.

موقف توتنهام في جميع البطولات

يتواجد الفريق الآن في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 18 مباراة، حيث كانت آخر مبارياته أمس الأحد، حين خسر أمام ضيفه تشيلسي بهدفين دون رد.

وتأهل الفريق في المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، وعليه مواجهة متصدر الدوري الألماني لايبزج في دور الـ 16 فبراير المقبل.

وودع الفريق كأس رابطة الأندية المحترفة من الدور بالخسارة أمام كولشيستر بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، فيما سيواجه فريق مدلسبرة في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في يناير المقبل.

صفقات توتنهام الصيفية

ضم الفريق ثلاث صفقات، تمثلت في لاعبي الوسط جيوفاني لو سيلسو من ريال بيتيس الإسباني، وتانجي ندومبيلي من ليون الفرنسي، والإنجليزي ريان سيسنيون من فولهام الإنجليزي.

ماذا يحتاج توتنهام في الميركاتو الشتوي القادم

يحتاج الفريق اللندني لعدة صفقات، تستطيع إعادة بريق النادي وتؤهله للمنافسة بقوة على الألقاب، ويستعرضها لكم الخليج 365 الرياضي في هذا التقرير.

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الظهير الأيمن

منذ رحيل الدولي كيران تربيير، ظهرت مشاكل هذا المركز الذي يشغله الإيفواري سيرجي أورييه، كثير الإصابات من ناحية، وأهوج يعشق الكروت الحمراء من ناحية أخرى، لذلك أصبح هذا المركز ضمن أولويات جوزيه مورينيو في الشتاء.

أبرز المرشحين: مات دوهيرتي لاعب وولفرهامبتون - نيسلون سيميدو لاعب برشلونة - دييجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد - ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي.

الظهير الأيسر

لا يبدو أفضل حالاً من الظهير الأيمن، حيث شهد إنخفاض شديد في مستوى الثنائي داني روز وبين دافيز.

أبرز المرشحين: باتريك فان أنهولت لاعب كريستال بالاس - ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان - ليفين كورزوا لاعب باريس سان جيرمان.

قلب الدفاع

يسعى مورينيو لقلب دفاع إضافي في الفريق، بعد تكرار أخطاء الكولومبي دافينسون سانشيز.

أبرز المرشحين: عيسى ديوب لاعب وست هام

قلب الهجوم

لا يمتلك الفريق أي بديل للنجم هاري كين، الذي يقوم بدوره في حال غيابه كلاً من لوكاس مورا وسون هيونج مين.

وكان يقوم بهذا الدور، الإسباني المخضرم فيرناندو يورينتي قبل أن يرحل مطلع هذا العام، لذلك يحتاج توتنهام لمهاجم يقوم بعمل المداورة مع هاري كين.

أبرز المرشحين: كريستيان بينتيكي لاعب كريستال بالاس - جابريل باربوسا لاعب فلامنيجو البرازيلي.