رياضة | متحدث النصر يستهزئ بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث النصر يستهزئ بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، اليوم الإثنين، على مشاركة الفريق الأول لكرة القدن بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.

وحصد الهلال المركز الرابع في مونديال الأندية؛ بعدما سقط أمام أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.

وقال سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خسارتين و انتصار "بالحظ" ضد فريق يعيش أضعف أيامه!".

Advertisements

وتابع: "يقولون شرفنا الجميع، الخسائر لا تشرف أمام الفرق الكبيرة، فكيف إذا كانت صغيرة و تلعب بالرديف..يا خسارة الفاتورة ذات الآرقام الفلكية".

يذكر أن الهلال بدأ مشواره في مونديال الأندية بفوز ثمين على نظيره الترجي التونسي، ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمونديال الأندية، إلا أنه سقط أمام الفريق البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك قبل أن يفرط الأزرق العاصمي في الميدالية البرونزية، لحساب فريق مونتيري المكسيكي.

ويتواجد الهلال في المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل النصر الصدارة برصيد 26 نقطة.