رياضة | تشكيل مباراة كوكاكولا والزرقا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مباراة كوكاكولا والزرقا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممدوح عبدالحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه أمام الزرقا، في المباراة التي تقام بعد قليل، على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الأسبوع العاشر بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

ويضم التشكيل كلا من: محمد ميلا، معتز نجيب، مصطفى عبدالوهاب، اسلام كمونة، أحمد عبدالمنعم، ايهاب عبدالمقصود، أحمد سعيد بندق، أحمد حسن، كريم حلاوة، أكرم عبدربه، اريك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، حمد صالح، محمود عرفات، محمود عيد، محمد عبد الموجود، عمر عبدالشافي، محمد ناجي جدو.

وفيما أعلن عبد اللطيف الدومانى تشكيل الزرقا، كالتالي: مصطفي محمد، محمد السيد، حماده جلال، حسام فتحي، أحمد ابراهيم، محمود علي، وليد نبيل، يوسف حسن، باسم عبدالمحسن، محمد السعيد.

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ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عبد الرحمن سامي، محمد أحمد، عبدالرحمن سمير، طارق أشرف، عمر سعيد، أحمد عبدالفتاح راموس، حسام جمالية.

ويدير اللقاء الحكم محمد صابر ، يعاونه محمد أحمد محمود، سيد خاطر.

ويحتل كوكاكولا المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق الزرقا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية:

1- سيراميكا 18 نقطة

2- القناة 15 نقطة

3- جمهورية شبين 13 نقطة

4- منتخب السويس 12 نقطة

5- كوكاكولا 12 نقطة

6- النجوم 11 نقطة

7- الداخلية 10 نقاط

8- النصر 10 نقاط

9- بتروجت 9 نقاط

10- المريخ 6 نقاط

11- الترسانة 6 نقاط

12- الزرقا نقطتين