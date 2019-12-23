رياضة | صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير أن ريال مدريد وبرشلونة يصراعان من أجل الحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ في الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى قطبي الدوري الإسباني لضم جوشوا زيركزي لاعب بايرن ميونيخ الألماني في حين أن كلا الناديين يعملان بالفعل على ترقية اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول ، إلا أنه لا تزال هناك رغبة في توقيع أفضل التوقعات من الفرق الأخرى.

وفقا لتقارير في اسبانيا ، زيركزي هو أحدث لاعب في رادارهم ، حيث حقق اللاعب البالغ من العمر 18 عاما طفرة في صفوف بايرن ميونيخ.

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في مباراتين بديلة وجيزة في الأسابيع الأخيرة ، سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أهدافًا مهمة في الدوري الألماني ضد فرايبورغ وولفسبورج على التوالي.

مع نزهة أخرى قادمة من مقاعد البدلاء ضد توتنهام هوتسبر في دوري أبطال أوروبا ، يبدو أن هناك رغبة لرئيس بايرن المؤقت هانسي فليك في إبقاء المراهق في خططه.

أمام الهولندي ثلاثة أعوام ونصف العام على عقده ، تاركًا للعملاقين في الدوري الأسباني ليغري بايرن في صفقة بيع.