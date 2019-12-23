رياضة | ريال مدريد يُبعد أنظاره عن نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُبعد أنظاره عن نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبعد ريال مدريد الإسباني أنظاره عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أسس ماني نفسه كأحد أفضل اللاعبين في العالم ، منذ انتقاله إلى نادي ليفربول في عام 2016 ، حيث ساهم بـ 72 هدفًا من 148 مباراة في جميع المسابقات.

يبقى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حاليًا لمدة ثلاث سنوات ونصف على عقده ، مع ليفربول مفتوحًا لتمديد تلك الصفقة في المستقبل القريب.

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ومع ذلك ، وفقا لتقارير في اسبانيا ، حدد ريال مدريد الدولي السنغال كأحد أهداف نقل الأولوية.

على الرغم من إضافة أموال كبيرة من عدن هازارد في وقت سابق من هذا العام ، لا تزال هناك رغبة لإضافة اسم آخر رفيع المستوى في الثلث الأخير ، يحتمل أن يكون بديلاً لجاريث بيل.

هناك اقتراح بأن ليفربول سيطلب ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أن تقييمهم من المرجح أن يكون أعلى بكثير بالنظر إلى وضع ماني في عمالقة ميرسيسايد.